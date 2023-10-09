Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Hak Sahipliği Başvuru Sonuçları Açıklandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yapılan 'hak sahipliği' başvuru sonuçları açıklandı. Başvurusu reddedilen vatandaşların ise 15 gün içerisinde itiraz hakkının olduğu duyuruldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yapılan 'hak sahipliği' başvuru sonuçları açıklandı. Başvurusu reddedilen vatandaşların ise 15 gün içerisinde itiraz hakkının olduğu duyuruldu.

Literatüre 'asrın felaketi' olarak geçen Kahramanmaraş depremleri 11 kentte etkili olmuş, on binlerce iş yeri ve konut hasar almıştı. Kahramanmaraş Valiliği ve AFAD koordinesinde yürütülen hak sahipliği çalışmaları çerçevesinde afetzede olan vatandaşların 29 Mayıs - 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınan hak sahipliği talepleri sonuçlandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde ise toplamda 30 bin 27 talepten, 19 bin 279 vatandaşın başvurusu kabul edildi. 10 bin 748 vatandaşın ise hak sahipliği başvurusu reddedildi. Vatandaşlar ilgili muhtarlıklardan ve e-devletten süreç ile ilgili bilgi alabilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Fatih Çelikkaya, "Bu başvuru 60 gün süre içerinde yazılmış, ardından 25 gün ek süre verilmişti. İlçemizde 30 bin 27 başvuru yapıldı. Yapılan incelemede 19 bin 279 vatandaşımızın başvurusu kabul edilmiştir. Bu rakam ise toplam başvuru sayısının yüzde 64'üne tekabül etmektedir. Vatandaşımız itirazlarını 15 gün içerisinde yapabilirler" ifadelerini kullandı.

İlçe ilçe itiraz tarihleri şu şekilde:

Afşin Kaymakamlığı 02-16 Ekim, Göksun Kaymakamlığı 02-16 Ekim, Pazarcık Kaymakamlığı 04-18 Ekim, Elbistan Kaymakamlığı 06-20 Ekim, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı 09-23 Ekim, Türkoğlu Belediye Başkanlığı 11-25 Ekim, Onikişubat Suzan Bilgili Halk Eğitim Merkezi 13-27 Ekim, Andırın Kaymakamlığı 13-27 Ekim, Çağlayancerit Kaymakamlığı 13-27 Ekim, Nurhak Kaymakamlığı 13-27 Ekim, Ekinözü Kaymakamlığı 13-27 Ekim. - KAHRAMANMARAŞ