Kahramanmaraş Depreminin Ardından Şehir Merkezi Dron İle Görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alıp binlerce binanın yıkıldığı şehir merkezi, 8 ay sonra dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 8 ay geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, şehir merkezindeki bazı bölgeleri tanınmaz hale getirdi. Özellikle Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarının etrafı boş kaldı. Depremin yıkıcı etkisi 8 ay sonra dron ile görüntülendi. Görüntülerde kimi yerlerin boş, kimi yerlerin ise konteyner ve prefabriklerle doldurulduğu görüldü.

Vatandaşlar ise Kahramanmaraş'ın bir an önce ayağa kalkmasını istiyor. Menşur Saçma isimli vatandaş, " Kahramanmaraş'ın göbeği bu caddeler. Tekrar aynı şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Burada esnafların birçoğu üst bölgelere taşındı. Cumhurbaşkanımız ve vekillerimize söylüyorum yüksek bina olması şart değil zemin artı dört beş kat olsun ama merkezimiz tekrar ayağa kalksın. Çünkü bu alanlar ayağa kalkmaz ise şehir merkezimiz ölecek" dedi.

Bir diğer vatandaş Hacı Mustafa Özçelebi ise, "Cumhurbaşkanımızın Allah yokluğunu vermesin. Kahramanmaraş ayakta kendi kendini idare ediyor fakat sahipsiz bir memleket. Her taraf garip gureba halde burası merkezi bir yer. Her gün akşam eve giderken ve sabah gelirken moralim bozuluyor. Selam verip selam aldığım arkadaşlarım yok. İş yerleri ve yaşam alanları yok. Bir vurdumduymazlık var, lakayıtlık var. Bazı şeyleri elini taşın altına koyan kimse yok. Herkes rant peşinde" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ