Kahramanmaraş depreminden etkilenen çocuklar Belen'de Kur'an kursuna katılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde, konteyner kentte kalan çocuklar, açılan kursla Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Belen Müftülüğünce, İnfak Konteyner Kenti'nde Kur'an kursu açıldı.

Konteyner kentte kurulan çadırdaki kursa katılan 7-22 yaş aralığındaki 16 kişi usta öğreticiler eşliğinde Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyor.

Usta öğretici Nurcan Karadağ (41) AA muhabirine, depremde evinin ağır hasar aldığını ve konteyner kentte kaldığı anlattı.

Burada açılan kursta hem Kur'an öğrettiğini hem de dini bilgilerle ilgili eğitim verdiğini aktaran Karadağ, "Kursta 16 öğrenci var. Burada etkinlik, boyama derslerimiz oluyor. Burada çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Görevimi severek yapıyorum." diye konuştu.

Depremzede öğrencilerden 11 yaşındaki Gülten Taç da kursta hem eğlendiğini hem de Kur'an öğrendiğini belirtti.

Öğrencilerden Meyis Recep kurstaki etkinliklerle güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.