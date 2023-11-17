Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı çıkan yaşlı kadın, otomobil kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve çocuklarıyla birlikte Aksaray'a yerleşen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Depremden yaralı kurtuldu, 9 ay sonra kazada öldü

AKSARAY - 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve çocuklarıyla birlikte Aksaray'a yerleşen 76 yaşındaki Saadet Ataç depremden 9 ay sonra otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Hasas Mahallesi Mithat Gürsoy Caddesi Caddesi'nde bulunan Fatma Mithat Gürsoy Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi istikametinden Çiftlik Mahallesi istikametine giden Yaşar Özer Y. idaresindeki 68 ADV 745 plakalı otomobil markette alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Saadet Ataç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaputunun üzerine çıkan ve daha sonra yere düşerek metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralanırken marketten aldığı ürünler yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı yaşlı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asrın felaketinde enkaz altından yaralı çıkarılmıştı

Kazanın ardından canlandırma ünitesinde tedavi altına alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Saadet Ataç'ın depremzede olduğu öğrenildi. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın oğlu tarafından enkazdan çıkarıldı. Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından oğlu ve kızı ile Aksaray'a yerleşen kadın bugün akşam geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ailesi 9 ay sonra annelerinin ikinci acısını yaşadı. Olay yerin gelen kızı ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla tartıştı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin sorgusunda ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.