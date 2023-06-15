Kahramankazan'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mahalle Kültür Evleri ve Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri kapsamında geleneksel çocuk oyunları şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mahalle Kültür Evleri ve Gençlik Merkezlerine devam eden kursiyer ve öğrenciler tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi'nde, Güvençli İbrahim Çavuş, Satıkadın, Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evleri ile Kahramankazan Gençlik Merkezi'nin (KAGEM) ortaklaşa hazırladığı şenlikte çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz'un da katıldığı şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Seymen gösterisinin sunulduğu, yağlı güreş müsabakalarının yapıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Oğuz, "Kültür evlerimizde 4 bin öğrencimize kurs veriyoruz. Yakında bir kültür evimizin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün bunları evlatlarımız için yapıyoruz.'" ifadelerini kullandı.