Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kahramankazan'da bahçe yangını

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binanın bahçesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.