Kahramankazan Belediyesi Örnek Mahallesi'ne İmam Evi İnşa Etti

Kahramankazan Belediyesi, Örencik Mahallesi'nde bulunan dernek binasını genişletmek amacıyla bir proje başlattı ve binayı modern bir imam evine dönüştürdü. İmam evi, ferah bir salon, modern bir mutfak, 3 adet oda, banyo ve tuvalet gibi alanlara sahip olacak.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Örnek Mahallesi'ne imam evi inşa edildi.

Kahramankazan Belediyesi, Örencik Mahallesi'nde 40 metrekarelik tek katlı dernek binasının kullanım alanını genişletmek amacıyla bir proje başlattı. Yürütülen bu örnek çalışma sayesinde binanın üst döşemesi başarılı bir şekilde genişletilerek yeni bir kat eklendi ve toplamda 98 metrekarelik modern bir imam evine dönüştürüldü. Ferah bir salon, modern bir mutfak, 3 adet oda, banyo ve tuvalet bulunan imam evi, imamlara hizmet verecek.

"Yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Toplumumuza en iyi hizmeti sunmak adına bu tür projeleri hayata geçirmek bizim için büyük bir mutluluk. Her zaman söylüyorum arkamızda güzel eserler bırakmak istiyoruz. Bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni imam evimiz Örencik Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bu tür toplumsal projelere verdiğimiz destek ve yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA