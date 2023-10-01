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Kağızman'da Traktör Şarampole Devrildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde seyir halindeki bir traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.