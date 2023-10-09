Kağıthane'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Kağıthane'de seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev topuna dönen motosiklet güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yangın, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Yaşayanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş aşağı seyir halinde olan motosikletin benzin deposunda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların uyarısı ile sürücü canını son anda kurtardı.

Sürücünün motosikletten kendini atmasıyla motosiklet alev topuna döndü. Esnafın sürücüye verdiği yangın tüpüyle motosiklet kısa sürede söndürüldü. Motosikletin alev alması ve yangın tüpüyle söndürülme anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, rampadan yanarak inen motosiklet görülürken sürücünün kendini motosikletten atması ve yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar görülüyor.

Delikanlı yukarıdan hayalet sürücü gibi geliyordu diyen esnaf Erkan Kara,"Motosiklet rampadan yanarak gelmeye başladı. Arkadaşım delikanlıya 'Yanıyorsun insene' dedi. İçeri girdim yangın tüpünü alayım dedim. Pimini çekiyorum kopmuyor, çıkmıyor. O esnada delikanlı aldı sonra kendi işte motoru hala yanık tutmaya çalışıyor zaten videoda seyredersiniz. Ondan sonra çıkarttık pimi bastık gazı, söndürdük. Yaralı yok ama delikanlı yukarıdan böyle 'hayalet sürücü gibi' geliyor. Yana yana geliyor. Farkında değil. Bu nokta da işte dedik ki hani in artık yanıyorsun. Olay bu, motosiklet kullanılamaz halde. Gövdesi komple yanık hatta buradan giderken tekrar araçlar kaymasın diye süpürdük, öyle gönderdik delikanlıyı" diye konuştu.

Yangında ölü ve yaralı olmazken motosiklet kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL