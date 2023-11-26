Kağıthane'de Sağanak Yağış ve Fırtına Sonucu Otomobillere Hasar

Kağıthane'de gece saatlerinde sağanak yağış ve fırtınanın da etkisiyle binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ(Gündüz görüntüleriyle)

Mustafa Mert KARACA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de gece saatlerinde sağanak yağış ve fırtınanın da etkisiyle binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki otomobilerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle, 6 katlı binanın çatısından kopan parçalar, yolun karşısında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Otomobilin üzerine düşen parçalar itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Zabıta ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Sesleri duyup sokağa inen mahalle sakinlerinden Ramazan Eş, "Dün gece 03.50 sıralarında büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine düştü. Allaha şükür can kaybı ve yaralanan yok. Büyük ses ve şiddetli bir rüzgar vardı. Can kaybı yoktu ama 2 araç zarar gördü." dedi.