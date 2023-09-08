Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Taksi 3 Araça Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kağıthane'de, kontrolden çıkıp park halindeki 3 araca çarpan taksinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Güntepe Sokak'ta, sürücüsü öğrenilemeyen 34 TBT 13 plakalı ticari taksi, yokuş indiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki üç araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan taksi sürücüsü, araçtan indikten sonra baygınlık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından baygın haldeki yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu ticari taksi ile çarptığı park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Olay yerinde çevre güvenliği alan polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı.

Kazayı gören Cengiz Kaya, yaptığı açıklamada, "Evde penceredeydim, bir ses duydum. Sokağa baktığımda taksinin park halindeki otomobile çarptığını gördüm. Yokuştan iniyordu. Sürücü, aracı vurduktan sonra arabadan inip kiminle konuştuysa 'kaptan arabayı vurdum, freni patladı' dedi. İki dakika sonra kendinden geçti, bayıldı. Ondan sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. Başka hiç kimseye bir şey olmadı." dedi.