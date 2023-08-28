Kağıthane'de Kamyonet Kaza Yaptı

KAĞITHANE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımı aşarak bina boşluğuna düştü. Kamyonetin şoförünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 0900 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün kontrolünden çıkan kamyonet önce park halindeki motosiklete çarptı, ardından da kaldırımı aşıp bina boşluğuna düştü. Kazada kamyonet şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken kamyonet ve motosiklet vinç yardımıyla kaldırıldı. Yaşananları anlatan Muammer Öztürk 'Sabah iş yerimizde kahvaltı yaparken patlama sesi gibi büyük bir gürültüyle dışarı çıktık. Kamyonet yokuş inerken gaz pedalı takılmış sonra kaldırımı ve demirleri aşıp aşağı uçuyor. Burada park halinde motosiklet vardı ona çarpıp onu da savuruyor Allahtan motosiklet üstünde kimse yoktu. Tek tesellimiz can kaybı yok şoför hafif yaralıydı sağlık ekipleri ayakta tedavisini yaptı diye konuştu.