Kağıthane'de kamyonet bina boşluğuna düştü
Kağıthane'de yokuştan inen kamyonetin bina boşluğuna düştüğü anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, binada ve bir motosiklette hasar meydana geldi.
Kağıthane'de yokuştan inen kamyonetin bina boşluğuna düştüğü anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Yahya Kemal Mahallesi'nde Sezai D. (68) yönetimindeki 34 UF 6844 plakalı kamyonet, yokuştan inerken kontrolden çıkarak korkulukları aşıp bir binanın boşluğuna düştü.
Kamyonetin asılı kaldığı kazada, sürücü Sezai D. yara almadan kurtulurken, binanın alt kısmında bulunan iş yerinde hasar oluştu. Kazada bir motosiklette de hasar meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.