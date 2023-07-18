Kağıthane'de Kaldırımda Oturan Kişinin Üzerine Kedi Düştü

KAĞITHANE'de kaldırımda oturan bir kişinin üzerine ikinci kattan kedi düştü. Olay güvenlik kamerasına yansırken Fırfır adlı kedi kayıplara karıştı.

İlginç olay Emniyet Evleri Mahallesi'nde berber dükkanının önünde meydana geldi. Faruk Altınay saç tıraşı olmak için berber dükkanına gitti. Berber sıra olduğunu ve dışarıda beklemesini söyledi. Altınay kaldırımda bulunan sandalyede cep telefonu ile oynadığı sırada binanın ikinci katından sahipli kedi üzerine düştü.

FIRFIR KAYIPLARA KARIŞTI

"KİLOLU BİR KEDİYDİ"

Dükkan sahibi Hüseyin Türkmen ise "Müşterimiz kapıda sıra beklerken 2. kattan komşumuzun kedisi müşterimizin üzerine düştü. Kedi havluluğumuzun üstüne tırmandı önce sonra kaçtı gitti" diye konuştu.