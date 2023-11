Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü

Kağıthane'de sağanak yağışın ardından bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, binada hasar meydana geldi.

KAĞITHANE'de 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı sağanak yağışın ardından çöktü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Birçok yerde yağış nedeniyle çökme ve su baskınları yaşandı. Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Zabıta ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın zemin katındaki evde hasar meydana geldiği görüldü.

HER YAĞMURDA BURALAR SU İÇİNDE KALIYOR

Yan apartmanda oturan Birol Cigaoğlu, Arkadaki binanın çatı suyu bizim binanın arkasına akıyor ve bu yağmur suları birikip göllenme oluyor. Yan binanın arkasında istinat duvarı çöktü. Bu olay her iki binayı da riske sokuyor. Her yağmurda buralar su içinde kalıyor. Arkadaki binanın çatısındaki giderlerin düzgün bağlanması lazım. Yoksa her yağmurda bu sorun devam eder dedi.