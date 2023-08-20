Kağıthane'de çocuk parkında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir çocuk parkında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çocukların parkta yaktığı ateşin aletlere sıçramasıyla başladığı belirtildi.

Kağıthane'de bir çocuk parkında çıkan yangının kısa sürede büyümesi mahallelileri korkuttu. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın gece saat 00.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Eren sokakta meydana geldi. İddiaya göre mahalledeki çocukların parkta yaktığı ateşin aletlere sıçramasıyla kısa sürede alev oluştu. Çıkan yangının görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt edildi. Alevlerin büyümesiyle parkta çıkan yangını gören mahalle sakinleri hemen polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası parkta bulunan bazı aletler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - İSTANBUL