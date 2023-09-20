Kağıthane'de çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kağıthane'de bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki apartmana da sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında çatıda bekleyen bir adam bahçe hortumuyla su sıkarak itfaiye ekiplerine destek oldu. Yangın sonucunda yaşlı bir kadın duman nedeniyle evinden çıkarıldı.

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın bitişikteki apartmana da sıçradı. Çatıda bekleyen adam bahçe hortumuyla yangına su sıkarak itfaiye ekiplerine destek oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak'ta 6 katlı binanın çatısında tadilat yapılırken yangın çıktı. Yangın, apartmanın bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının sıçradığı binanın terasında bulunan bir adam bahçe hortumuyla yanan çatıya su sıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Bitişikteki binada yaşayan yaşlı bir kadın ise yoğun duman nedeniyle vatandaşlar tarafından evinden dışarı çıkarıldı. Mahalledeki çocuklar, itfaiye erlerini alkış yağmuruna tuttu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Bayırlı, "Yangın tadilat yapılırken çıkmış. Biz sonradan gördük. Dumanı gördükten sonra dışarıya çıktık. Yangın çıktığını fark ettik ama iş işten geçmişti" dedi. - İSTANBUL