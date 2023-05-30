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Kağıthane'de bir dairenin balkonu çöktü

Kağıthane'de bir dairenin balkonu çöktü

Yaşam Haberleri

Kağıthane'de bir binada balkon çöktü, park halindeki otomobil hasar gördü. Çeliktepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki üç katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Beton parçalarının üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kağıthane'de bir binada balkon çöktü, park halindeki otomobil hasar gördü.

Çeliktepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki üç katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonu çöktü.

Beton parçalarının üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Yaşam

Fatih Sultan Mehmet Kağıthane Yaşam Haberler

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