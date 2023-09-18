Kağıthane'de başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor

Kağıthane'de vatandaşlar sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Halk, sokakta tedirgin bir şekilde yürürken, sürü halinde gezen köpeklerin bir kediyi parçaladığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yoldan geçenlere saldıran ve sürü halinde gezen çok sayıda sahipsiz köpek vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Bazıları evlerinden dışarı adım atmaya çekinirken, bazı vatandaşlar ise sahipsiz köpekleri gördüğünde yolunu değiştirmek zorunda kalıyor. Mahalle sakinlerinin gece saatlerinde yükselen köpek seslerinden rahatsız olduğu ve yetkililerden aylardır çözüm beklediği iddia ediliyor. Ayrıca sürü halinde gezen bir grup köpeğin kedilere saldırdığı birini de parçaladığı ortaya çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kağıthane sakinlerinin başıboş köpeklerle yaşadığı zorlu anlar ise böyle görüntülendi. Görüntülerde gece saatlerinde yükselen köpek sesleri duyuluyor. Ayrıca vatandaşların sokakta sürü halinde gezen köpekleri gördüklerinde tedirgin oldukları ve yollarını değiştirdikleri görülüyor. - İSTANBUL