Kağıthane'de Arı ve Sedef Caddeleri Hizmete Açıldı

Kağıthane'de Tematik Cadde ve Sokaklar projesi kapsamında Arı ve Sedef caddeleri yeniden düzenlendi ve hizmete açıldı. Cadde ve sokaklarda parke kaplama, asfalt serimi, ağaçlandırma, genişletme ve altyapı çalışmaları yapıldı.

Kağıthane'de Tematik Cadde ve Sokaklar projesi çerçevesinde Nurtepe Mahallesinde bulunan Arı ve Sedef caddeleri gerçekleştirilen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Tematik Cadde ve Sokaklar projesi çerçevesinde Arı ve Sedef caddelerini yeniden düzenledi. Arı ve Sedef caddelerine 2 bin 500 metrekare parke kaplama ve bin ton asfalt serimi yapıldı. Farklı türlerde ağaç ve bitkilerle daha hoş bir görünüm alan Arı ve Sedef caddelerinde yollar komple yenilendi. Alanda araç park alanları oluşturulurken kaldırımlar genişletildi, elektrik hatları yer altına alındı, altyapı komple yenilendi ve dekoratif aydınlatmalar yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: "Nurtepe Mahallemizde bulunan Arı ve Sedef Caddeleri ile tematik cadde ve sokaklarımıza bir yenisini daha kazandırmış olduk. Tematik cadde ve sokaklar projemiz ile yaya ve araç trafiğini hafifletiyoruz, ayrıca caddelerimiz daha modern bir görünüm kazanmış oluyor. Nurtepe Mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL