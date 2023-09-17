Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı kamyonetin kasasından düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu A.D. (18), çıktığı kamyonetin kasasından dengesini kaybederek beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.'nin düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ