Kağıt İplerden Örülen Çantalarla Çocuklar Üniversiteye Gidiyor

Burhaniye ilçesinde, kağıt iplerden örülen çanta ve şapkaların geliri ile iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu anlatan Semiha Yener, örgü işini başkalarına da öğretmeye hazır olduğunu söyledi.

Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Semiha Yener'in kağıt iplerden ördüğü çanta ve şapkaların geliri ile iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu anlatan Yener, örgü işini başkalarına da öğretmeye hazır olduğunu söyledi.

Burhaniye'de ev hanımı Semiha Yener, 2 yıl önce bir arkadaşından öğrendiği ip örme çantaları satarak aile ekonomisine destek oluyor. Ören Meydanında açtığı stantta şapka ve çantaları satan Semiha Yener, bir taraftan da üretmeye devam ediyor. Çanta örmeyi sevdiğini anlatan Yener, sanatını başkalarına da öğretmeye hazır olduğunu söyledi. Yener, ürettiklerini 200 ile bin lira arasında fiyatlarla sattığını da anlattı. Çantaların geliri ile çocuk okuttuğunu anlatan Semiha Yener, "Ben bu işi iki senedir yapıyorum, Bir arkadaşımdan öğrendim. İki tane çocuk okutuyorum. Bundan gelen gelirle çocuklarıma katkıda bulunuyorum. Herkese de öneriyorum. Terapi gibidir. Hem insanı rahatlatıyor. Hem evinize bütçenize destek oluyor. Çantalarımız kağıt ipten oluşuyor. Şapka yapıyoruz. Küçük çantalar yapıyoruz. Gayet güzel modellerimiz var. Kim isterse yardımcı da olurum. Örnekleri de verebiliriz. Herkese de yardıma açığız" dedi