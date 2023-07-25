Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol yapım ekipleri tarafından kafası tenekeye sıkışan yavru ayı kurtarıldı. Yapılan uzun uğraşlar sonucunda ayı tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kafası tenekeye sıkışan yavru ayı kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kafası tenekeye sıkışan yavru ayı, yol yapım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dağlıca bölgesinde yol yapım çalışmaları sürdüren ekipler, kayalıklarda kafası tenekeye sıkışan bir yavru ayı fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, her türlü ihtimale karşı bir battaniyeye sardıkları yavru ayıyı şantiyeye getirdiler. Yapılan uzun uğraşlar sonucunda kafası tenekeden çıkartılan yavru ayı tekrar yaşam alanına geri bırakıldı.