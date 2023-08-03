Kafası duvara sıkışan koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kayseri'de otlanan bir koyun, metruk bir eve girerek kafasını duvara sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri duvarı kırarak koyunu kurtardı. Koyunun sahibi ise ekiplere teşekkür etti.