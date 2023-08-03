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Kafası duvara sıkışan koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Kayseri'de otlanan bir koyun, metruk bir eve girerek kafasını duvara sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri duvarı kırarak koyunu kurtardı. Koyunun sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

Kafası duvara sıkışan koyun böyle kurtarıldı

KAYSERİ Kayseri'de kafası duvara sıkışan koyun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde otlanan koyunlardan birisi metruk bir eve girdi. Burada kafası duvara sıkışan koyunu, sahibi kurtaramadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırıp genişleterek koyunu kurtardı.

Koyunun sahibi de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Yaşam

Kayseri İtfaiye Yaşam Haberler

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