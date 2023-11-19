Kadirli'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları Oluştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katları su altında kaldı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde hızını artıran sağanak nedeniyle, ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birikintiler nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de su basan yerlerdeki vatandaşlara yardım etmek için çalışma başlattı.