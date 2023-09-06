Kadirli'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilerek kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilerek kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hakan T'nin kullandığı 01 KM 726 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.
Kazada yaralanan Hakan T, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam