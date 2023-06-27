Kadınlar Tandırlarını Yakarak Lavaş Pişiriyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı için tandırlarını yakarak imece usulü lavaş pişiriyor. Kırmızı buğday unuyla hazırlanan hamurlar, toprağa gömülü tandırlarda kabararak kızarmış hale getiriliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, tandırlarını yakarak Kurban Bayramı için imece usulü lavaş pişiriyor.

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeğinin pişirilmesi için tandırlar yakıldı.

Özellikle kurban etiyle tüketilmesi için tandırı olan evlerde bir araya gelen kadınlar, kırmızı buğday unuyla hazırladıkları hamurlarla ekmek pişiriyor.

İlçeye bağlı Yağbasan köyünde kadınlar, toprağa gömülü tandırların sıcak yüzüne yapıştırılan inceltilmiş hamurları, yaklaşık 30 saniye içerisinde kabararak kızarmış hale getirip yörenin ekmek lezzetini ortaya çıkartıyor.

Kadınlardan Gülhan Genç, AA muhabirine, her yıl bayram öncesinde köydeki kadılarla bir araya gelerek ekmek pişirdiklerini söyledi.

Kurban etiyle lavaş ekmeğin lezzetli olduğunu belirten Genç, "Bayram geldi, komşularımızla toplandık bayram hazırlığı için lavaşlarımızı pişiriyoruz. Şehir ekmeğini sevmiyoruz, tandırda doğal ekmeği seviyoruz." dedi.