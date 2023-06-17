Kadınlar Ayçiçeği Tarlasında Doğum Günü Kutladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup kadın, arkadaşlarının doğum gününü ayçiçeği tarlasında kutladı. Kadirli Kadınlar Meclisi üyesi kadınlar, meclis üyesi Fatma Gürlek'in doğum günü için ilçe merkezindeki ayçiçeği tarlasında sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup kadın, arkadaşlarının doğum gününü ayçiçeği tarlasında kutladı.

Kadirli Kadınlar Meclisi üyesi kadınlar, meclis üyesi Fatma Gürlek'in doğum günü için ilçe merkezindeki ayçiçeği tarlasında sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Ayçiçeği tarlasında mum üfleyip pasta kesen Fatma Gürlek, "Şehir merkezinde güzel bir ortamda hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu. Çok mutluyum. İnanılmaz bir doğum günüydü. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran da çiçek açan ayçiçeklerinin oluşturduğu doğal stüdyoyu değerlendirmek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.