Kadın, su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su almak istediği kuyuya düşerek hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kastamonu'nun Cide ilçesi Aydos köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Vezile Gün, tarlasını sulamak için kuyudan su almak istedi. Su almak için eğildiği sırada dengesini kaybeden Vezile Gün kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Gün, boğularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Gün'ün cenazesi iş makinesinin yardımı ile kuyudan çıkartıldı. Traktör römorku ile Gün'ün cenazesi ambulansa taşındı. Daha sonra Gün'ün cenazesi daha sonra otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. - KASTAMONU