Kadın Jeoloji Mühendisi Tuğçe Özdemir, Jeoteknik Sondörlük Belgesi Alarak Aktif Çalışmaya Başladı

KONYA'da Jeoloji Yüksek Mühendisi Tuğçe Özdemir (30), jeoteknik sondörlüğü belgesi alıp, aktif çalışan kadın mühendis oldu. Özdemir, "Geçen yıl eğitime katıldığımda içimdeki sesi dinledim. 'Sen makine mi kullanacaksın' dediler, ben de inat ettim, kullandım" açıklamasını yaptı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Tuğçe Özdemir, eğitimine katıldığı jeoteknik sondörlük (sondaj için tasarlanan aletleri kullanan kişi) ünvanını kazandı. Türkiye'de birkaç kadın mühendisin sondörlük belgesine sahip olduğunu, şu anda sadece kendisinin arazide sondör olarak çalıştığını ifade eden Özdemir, "Kadın olarak sondörlük işini yapan yok. Daha önce sondörlük eğitimini, belgesini alan kadın mühendisler de mevcut ancak aktif olarak çalışmıyorlar. Ben geçen yıl odamın açtığı eğitime katıldığımda içimdeki inatçı sesi dinledim ve madem bu ehliyeti alıyorum kullanmam gerek dedim" dedi.

'MUTLUYUM'

Meslektaşlarının makine kullanacak olmasına inanmadıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Uygun şartlar olduğunda araziye gelip kullanarak öğrenmeye çalıştım. Şu an işin çok başındayım, hem kullanıyorum hem öğreniyorum oldukça da mutluyum bu durumdan. 'Sen makine mi kullanacaksın dediler', ben de inat ettim kullandım. Zemin sondajında hem hidrolik hem de mekanik olmak üzere iki tane makine var. Şu an benim kullandığım makine Türkiye'de tek, tam otomatik ve tamamen Konya üretimi bir makineyi de kullanmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA