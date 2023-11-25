Kadın Fındık Bahçesinde Düşerek Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çalışmak için gittiği fındık bahçesinde dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesine bağlı Yalçınköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Celaliye Tay, temizlik yapmak için fındık bahçesine gitti. Bahçede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Celaliye Tay, ağır yaralandı. Yakınları tarafından tarlada bulunan Celaliye Tay, yakınları tarafından hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.

Tay'ın cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KASTAMONU