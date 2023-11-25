Üye Girişi
Haberler

Kadın Fındık Bahçesinde Düşerek Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çalışmak için gittiği fındık bahçesinde dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan kadın, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çalışmak için gittiği fındık bahçesinde dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesine bağlı Yalçınköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Celaliye Tay, temizlik yapmak için fındık bahçesine gitti. Bahçede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Celaliye Tay, ağır yaralandı. Yakınları tarafından tarlada bulunan Celaliye Tay, yakınları tarafından hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.

Tay'ın cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kastamonu Tarım Ölüm Kaza Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title