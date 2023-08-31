Kadın, epilepsi nöbeti geçiren çocuğunu taksiye alamadı, şikayetçi oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, epilepsi nöbeti geçiren çocuğunun taksiye alınmadığı iddiasıyla 3 sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Plajı'nda 26 Ağustos Cumartesi günü ailesiyle denize giden H.D'nin 4 yaşındaki oğlu epilepsi nöbeti geçirdi.

Çocuğunu kucağına alarak yakındaki taksi durağına giden H.D, o esnada yolcu indiren taksiye binmek istedi. Taksinin şoförü, durağın taksisi olmadığını belirterek, kendilerini aracına alamayacağını söyledi.

Taksi durağındaki diğer 3 şoförün, üzerlerinin ıslak olmasından dolayı kendilerini araçlarına almadığını iddia eden H.D, başka taksiyle hastaneye götürdüğü çocuğunun tedavisinin ardından polis merkezine giderek sürücüler hakkında şikayetçi oldu.

H.D'nin polisteki ifadesinde, "Ben bu taksi şoförlerine oğlumu hastaneye götürmek istediğimi, sıranın hangisinde olduğunu sordum. Benim, oğlumun ve halamın üzeri ıslak olduğundan dolayı her üç taksi şoförü 'üzeriniz ıslak sizi götüremeyiz' dediler. Sonrasında hala orada olan bir başka taksi şoförü bu duruma dayanamadı 'onlar götürmüyor buyurun ben sizi götüreyim' dedi ve bu araçla oğlumu devlet hastanesine götürdüm. Hasta oğlumu ücreti karşılığında aracına almayan plaj taksi durağının üç araç sürücüsünden şikayetçiyim." dediği öğrenildi.

Öte yandan ailenin yaşadığı o anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.