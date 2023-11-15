Haberler ›› Yaşam ›› Kadıköy'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde gerçekleşen kazada, bir otomobil ticari taksiye ve park halindeki bir otomobile çarptı. Yaralanan ticari taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.