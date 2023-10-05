Kadıköy'de Trafik Denetimi: 11 Taksiciye Cezai İşlem Uygulandı

Kadıköy'de yapılan trafik denetiminde, 11 taksi şoförüne toplam 5 bin 311 lira para cezası kesildi. Cep telefonu kullandığı için ceza alan bir taksi şoförü ise tepki gösterdi.

KADIKÖY'de Sivil Trafik polisleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Denetimde, 11 taksi şoförüne toplam 5 bin 311 lira para cezası uygulandı. Cep telefonu kullandığı için ceza yazılan taksi şoförü Cep telefonuyla konuşmuyordum, yolcunun gideceği yerin rotasına bakıyordum. Telefonu ele almak suç olmamalı diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı. 10 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan 4 bin 360 lira, bir taksi şoförüne de seyir halinde cep telefonu kullandığı için 951 lira ceza kesildi. Denetimde, 11 taksi şoförüne toplam 5 bin 311 lira para cezası uygulandı.

Yazılan cezaya tepki gösteren taksi şoförü, Cep telefonuyla konuşmuyordum, yolcunun gideceği yerin rotasına bakıyordum. Taksiciler rotayla gider. 2 saniye rotaya bakmak suçsa yazın cezayı. Telefonu ele almak suç olmamalı dedi.