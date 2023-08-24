Kadıköy'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Kadıköy'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de iki araç böyle çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de sabah saatlerinde bir ticari taksi ile otomobil çarpıştı, yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çarpışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında İstanbul Kadıköy'de, Kördere sokağında yaşandı. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak geçen ismi öğrenilemeyen 34 DS 6168 plakalı araç sürücüsü, yan yoldan gelen 34 TBN 46 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 DS 6168 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine vurdu ardından da yan yattı. Aracın içinde bulunan kadın sürücü aracın içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kadın sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı ve ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ticari taksi şoförü, " ben bu taraftan geliyordum ara sokaktan, kırmızı ışıkta geçen hanımefendi duramadı sonra çarpıştık" dedi.