Kadıköy'de Tehlikeli Hafriyat Kamyonu Sürücüsü

Olay, Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre caddede ilerleyen 34 KM 0604 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, tehlikeli hareketler yaparak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Kuralları hiçe sayan sürücü kırmızı ışık ihlali yaparak caddede ilerlemeye devam etti. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, hafriyat kamyonu sürücüsünün Bağdat Caddesi'nde zik zak çizerek ilerlediği ve kırmız ışıkta durmadığı da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam