Kadıköy'de tasmasız köpek saldırısı

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen bir köpek, küçük cins köpek ve sahibine saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Olay, Moda sahilinde meydana geldi. Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda kadın ve köpeği kurtarıldı. Kadın kolundan yaralandı ve yaralı köpeği veterinere götürdü. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.