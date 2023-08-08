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Kadıköy'de tasmasız köpek saldırısı

Yaşam Haberleri

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen bir köpek, küçük cins köpek ve sahibine saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Olay, Moda sahilinde meydana geldi. Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda kadın ve köpeği kurtarıldı. Kadın kolundan yaralandı ve yaralı köpeği veterinere götürdü. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, küçük cins köpek ve sahibine saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

Moda sahilinde bir çiftin tasmasız gezdirdiği köpek, sahiplerinin engelleme çabalarına karşın aynı alanda kucağında küçük cins köpeği bulunan kadına saldırdı. Kadın kucağındaki köpekle kaçmaya çalışırken yere düştü.

Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kadın ve köpeği kurtarıldı.

Kolundan yaralanan kadın, bölgedeki aile sağlığı merkezinde kendisine yapılan müdahalenin ardından yaralı köpeğini veterinere götürdü.

Köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Yaşam

Kadıköy Moda Yaşam Haberler

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