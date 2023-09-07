Kadıköy'de Taksilere Emniyet Kemeri Denetimi
Kadıköy'de sivil trafik polisleri tarafından taksilere yönelik yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 5 taksiciye toplam 2 bin 180 lira ceza yazıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetimlerde taksilerde bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edilirken, emniyet kemeri takmayan 5 taksiciye toplam 2 bin 180 lira ceza yazıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam