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Kadıköy'de Taksilere Emniyet Kemeri Denetimi

Yaşam Haberleri

Kadıköy'de sivil trafik polisleri tarafından taksilere yönelik yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 5 taksiciye toplam 2 bin 180 lira ceza yazıldı.

KADIKÖY'de Sivil Trafik polisleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde taksilerde bulunması gereken evraklar tek tek incelenirken, 5 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için toplam 2 bin 180 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetimlerde taksilerde bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edilirken, emniyet kemeri takmayan 5 taksiciye toplam 2 bin 180 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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