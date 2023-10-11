Kadıköy'de Taksicilere Denetim: Emniyet Kemeri Takmayan ve Araç Muayenesi Yaptırmayanlara Cezalar
Yaşam Haberleri
Kadıköy'de yapılan taksicilere yönelik denetimde, emniyet kemeri takmayan ve araç muayenesini yaptırmayan sürücülere ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, 9 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 436'şar lira para cezası verildi. Ayrıca, bir sürücüye de araç muayenesini yaptırmadığı için 951 lira ceza yazıldı.
Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimde, emniyet kemeri takmayan ve araç muayenesini yaptırmayan sürücülere ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, taksi sürücülerine yönelik yolcu almama, yolcu seçme ve emniyet kemeri takmama denetimi yapıldı.
Taksilere yolcu olarak binen sivil trafik ekipleri, emniyet kemeri kullanmayan sürücüleri tespit etti. Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan 9 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 436'şar lira para cezası verilirken bir sürücüye de araç muayenesini yaptırmadığı için 951 lira ceza yazıldı.