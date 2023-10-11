Haberler ›› Yaşam ›› Kadıköy'de Taksicilere Denetim: Emniyet Kemeri Takmayan ve Araç Muayenesi Yaptırmayanlara Cezalar

Kadıköy'de Taksicilere Denetim: Emniyet Kemeri Takmayan ve Araç Muayenesi Yaptırmayanlara Cezalar

Kadıköy'de yapılan taksicilere yönelik denetimde, emniyet kemeri takmayan ve araç muayenesini yaptırmayan sürücülere ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, 9 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 436'şar lira para cezası verildi. Ayrıca, bir sürücüye de araç muayenesini yaptırmadığı için 951 lira ceza yazıldı.