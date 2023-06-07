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Kadıköy'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Yaşam Haberleri

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine ve ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine ve ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde bulunan Çağla Aydoğan kullandığı 34 CGL 300 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine ardından da ağaca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Çağla Aydoğan, direksiyon kabininde sıkıştı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Çağla Aydoğan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aydoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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