Kadıköy'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

KADIKÖY'de bulvar üzerinde ilerleyen otomobil yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Varan'ın kullandığı 34 F 1110 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hakan Varan, otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı.

"BURADA KAZALAR ÇOK OLUYOR"

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Selim Aydın, "Ben evde oturuyordum, çok yüksek bir gürültü duydum. Hemen o gürültüye geldim. Herhalde tahminim virajı alamadı beyefendi, çok geçmiş olsun. Buralarda bu tarz kazalar çok oluyor. Sürücülerin daha dikkatli kullanmasını istiyorum. Ben geldiğimde araç koltuğunda biri vardı ve onu çıkartmaya çalışıyorlardı. Bilinci yarı açık, yarı kapalı gibiydiö dedi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.