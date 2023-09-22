Kadıköy'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Denetiminde Ceza Yağdı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Ceza uygulanan bir genç ise 'Allah devletimize zeval vermesin, bol bol ceza yazsınlar.' dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Ceza uygulanan bir genç ise "Allah devletimize zeval vermesin, bol bol ceza yazsınlar." dedi.

Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin yaya yollarında kullanılması, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından ihlaller kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 31 motosiklet sürücüsüne toplamda 75 bin 900 lira ceza uygulandı. Ekipler denetime giren motosiklet sürücülerine kask, eldiven ve koruyucu ekipman takmaları konularında uyarılarda bulundu. Denetimde ceza uygulanan bir kişi ise "Allah devletimize zeval vermesin, bol bol ceza yazsınlar" dedi. - İSTANBUL