İstanbul'da lodos ve fırtına sebebiyle Kadıköy sahilinde yükselen dalgalar kaya parçalarını ve çöpleri kıyıya attı. Fırtınada fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar ise dalgaların eşlik ettiği ilginç anlar yaşadı.

Kadıköy'de lodos sebebiyle dalgalar yükseldi: Kaya parçaları kıyıya vurdu

Fırtınada fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlara dalgalar eşlik etti

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos ve fırtına sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Kadıköy'de sahilinde kayalıklara vuran dalgalar kaya parçalarını ve çöpleri kıyıya attı.

Dün gece İstanbul genelinde etkili olan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kadıköy'de lodos sebebiyle dalgalar yükseldi. Yükselen dalgalar sahile vurdu. Denizde bulunan çöpler ve deniz kenarında bulunan kayaları sahile attı. Sahilde dolaşan bazı vatandaşlar ise fırtınada denizi arkalarına alarak fotoğraf çekildi. Sahilde oluşan çöpler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Fırtınada poz vermek istediler, ıslandılar

Kadıköy sahiline gelen bazı vatandaşlar fırtınada denizi arkalarına alarak poz vermek istedi. Dalgaların kıyıya vurmasıyla vatandaşlar ıslanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.