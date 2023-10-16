Kadıköy'de Konser Çıkışında Bıçaklanarak Öldürülen Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Olay, Hasanpaşa Mahallesi'nde 14 Ekim Cumartesi saat 03.20 sıralarında meydana geldi. Almanya'dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile beraber konsere gitti. İddiaya göre konser çıkışında Ali K. Ş. ile aralarında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali K. Ş., çıkardığı bıçakla Atakov'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Tuğcu'nun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atakov, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Ali K. Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Ali K.Ş., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Davut Atakov'un cenazesi, bugün Bakırköy Amnine Hatun Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere, Silivri'de bulunan Selimpaşa Mezarlığı'na götürüldü. Anne Oğulgözel Atakov sinir krizi geçirdi.

"BUNU YAPAN İNSANIN ÖLMESİNİ İSTİYORUM"

Anne Oğulgözel Atakov, "Bunu yapan insanın, ölmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. 23 yaşındaki çocuğumun canını alanın canının alınmasını istiyorum. Ben ancak öyle rahatlarım. Benim yakışıklıma kıyanın ölümünü istiyorum. Hükümetime sesleniyorum, bunu yapabiliyorsanız ölmesini istiyorum.

Oğlumu 5-6 gün önce gördüm, beraber yaşıyorduk. Ona nasıl kıydı, elime verseler ben lime lime kendim doğrayacağım, gözümü kırpmadan doğrayacağım. O adamın idam edilmesini istiyorum. Lütfen, yetkililere sesleniyorum. Ne olursunuz bir yardımcı olun. Kız arkadaşını biliyordum, onun da suçu yok. Almanya'dan gelmiş. Onunla beraber çıkıp konsere gitmişlerdi. Geri dönerken bıçaklamış, kalbine saplamış. Birisinin evladını; birilerinin öldürememesi lazım, kıyamaması lazım. Bu kadar basit olmaması lazım. En gözde evladımdı. Ona çok bağlıydım. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Ben ona bakmaya kıyamıyordum" dedi.

"BURAYA ONA SÜPRİZ YAPMAYA GELDİM, ŞİMDİ TOPRAĞA VERİYORUM"

Almanya'dan Davut Atakov'a sürpriz yapmak için İstanbul'a gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu, "Ellerimden kaydı gitti. Hiçbir şey yapamadım. Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise toprağa verdim, gidiyorum. Acım çok büyük, böyle şeyler yaşansın istemezdim. Biz 6 aydır birlikteydik. Ciddi düşünüyorduk. Allah benden aldı onu. Birlikte konsere gitmiştik. Sonra Kadıköy'de olanlar oldu" diye konuştu.