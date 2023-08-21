İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği'nde genel sekreterlik yapan Cemil Arslan'ın Kadıköy Acıbadem'de bulunan evinde yangın çıktı. Yangında eşi Hatice Arslan hayatını kaybederken kendisi ve kızı yaralandı.

Kadıköy'de İBB eski daire başkanının evi yandı

İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği'nde genel sekreterlik yapan Cemil Arslan'ın Kadıköy Acıbadem'de bulunan evinde yangın çıktı. Yangında eşi Hatice Arslan hayatını kaybederken kendisi ve kızı yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği'nde genel sekreterlik yapan Cemil Arslan'ın Kadıköy Acıbadem'de bulunan evinde yangın çıktı. Yangında eşi Hatice Arslan hayatını kaybederken kendisi ve kızı yaralandı. Yangın, Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede 04.15 sıralarında çıktı. Cemil Arslan ile eşi Hatice ve kızı Şeyma Arslan'ın yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve daireyi saran yangından kurtulmak isteyen Cemil ve Hatice Arslan çifti çatıya çıktı. Alevlerin çatıya doğru ilerlemesi üzerine demir korkuluklardan aşağı doğru sarkan çift, daha fazla tutunamayıp kendilerini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı. Cemil Arslan binanın bahçesinde bulunan çardağın üzerine düşerek yaralanırken zemine düşen 50 yaşlarındaki eşi zemine düştü. Yoğun dumandan etkilenen Şeyma Arslan ise yangın kontrol alındıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inmeyi başardı.