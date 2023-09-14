Kadıköy'de hız canavarı sürücü yakalandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada, 130 kilometre hızla ilerleyen, makas atan, drif yapan, kırmızı ışıkta geçen ve polisten kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. Sürücüye 30 bin 808 TL para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada, 130 kilometre hızla ilerleyen, makas atan, drif yapan, kırmızı ışıkta geçen ve polisten kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. Sürücüye 30 bin 808 TL para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül Salı günü, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimler sırasında bir otomobilin yaklaşık 130 kilometre hızla gittiğini gören polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına rağmen durmayan otomobil sürücüsü, drif atarak uygulama noktasından kaçtı. Otomobil kaçarken de kırmızı ışıkta geçti. Plakasından kimliği belirlenen sürücü B.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

30 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre drif yapmaktan 20 bin 342 TL, makas atmaktan 4 bin 064 TL, uyarılara uymamaktan 951 TL, kırmızı ışık ihlalinden 951 TL, hız sınırını yüzde 50'nin üzerinde aşmaktan 4 bin 64 TL ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplam 30 bin 808 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca sürücü B.Y.?nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve B.Y. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.