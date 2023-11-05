Kadıköy'de bir kişi çöp konteynerinden vinçle çıkarıldı

Kadıköy'de sağanak yağmur nedeniyle çöp konteynerine giren bir kişi, 2 gün sonra belediye ekipleri tarafından vinçle çıkarıldı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir kişi girdiği çöp konteynerinden 2 gün sonra vinçle çıkarıldı

İSTANBUL - Kadıköy'de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan korunmak için çöp konteynerine giren bir kişi, vatandaşların ve polis ekiplerinin uğraşları sonucu konteynırdan çıkmadı. Belediyeye bağlı ekipler vinçle çöp konteynerini kaldırınca içerideki kişi yere düştü.

Kadıköy'de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan dolayı bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinin içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çöp içerisindeki kişi içeriden çıkmak istemeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. 2 gün boyunca çöp konteynerinde kalan vatandaş belediye ekiplerine ait vinç ile çıkarıldı. Çöpün kaldırılması ve içerideki kişinin yere düşmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.