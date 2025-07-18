Kadıga Yayla Şenliği'nde Coşku Dorukta

Kadıga Yayla Şenliği'nde Coşku Dorukta
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Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen geleneksel Kadırga Yayla Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar topluca Cuma namazı kıldı, yöresel ürünler satın aldı ve horon oynadı.

Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Kadırga Yayla Şenliği, bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taşarken, etkinliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimenler üzerinde Cuma namazı kıldı.

Trabzon-Gümüşhane sınırlarında, her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında Kadırga Yaylası'nda düzenlenen ve Otçu Haftası olarak adlandırılan şenlik, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yayla şenliğine katılanların bir bölümü bir gün önceden yaylaya giderek obalarda eğlenceler düzenledi. Sabah saatlerinde obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga'da buluştu. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki yaylada bulunan ünlü üstü açık camide topluca kılınan Cuma namazının ardından şenlikler devam etti. Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, Kadırga Pazarı'ndan alışveriş yapıp, horon oynadı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği ve pestil yoğun ilgi görürken, yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılanlar renkli görüntüler oluşturdu. Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar, saatlerce horon oynadı.

Kadırga Yayla Şenliği'ne katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kadırga'yı Derinoba ve Beypınarı ile birleştirdik. Ayrıca, Erikbeli'den Kadırga'ya uzanan yolumuzu da tamamladık. Allah nasip ederse, Zigana'dan Kadırga'ya gelen yolun yapımı için de Yeşil Yol Projesi kapsamında gerekli ödenekleri ayıracağız. Böylece, önümüzdeki yıl bu buluşmayı toz ve toprak olmadan, daha konforlu yollarla gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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