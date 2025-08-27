Kaçan Eşeğin Yuları Boynuna Dolanan Meryem Doğan Hayatını Kaybetti

Elazığ'da dedesinin isteği üzerine evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıkan 7 yaşındaki Meryem Doğan, kaçan eşeğin yularının boynuna dolanması sonucu 800 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) KAÇAN EŞEĞİN YULARI BOYNUNA DOLANAN 7 YAŞINDAKİ MERYEM ÖLDÜ

ELAZIĞ'da kaçan eşeğin yuları boynuna dolanan ve 800 metre sürüklenen Meryem Doğan (7), yaşamını yitirdi.

Olay, 24 Ağustos'ta merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteğiyle evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı. Bu sırada eşek bir anda ürkerek kaçmaya başladı. Kaçan eşeğin yuları, Doğan'ın boynuna dolandı ve o şekilde 800 metre boyunca sürüklendi. Doğan'ı fark eden yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Doğan kurtarılamadı. Meryem Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

