Kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde denize atılan kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. İlçede yapılan denetimlerde izinsiz avcılık yapanlara yönelik bir ağ tespit edildi ve içinde bir deniz kaplumbağası olduğu fark edildi. Ekipler tarafından kurtarılan kaplumbağa tekrar denize bırakıldı.

ADANA'nın Karataş ilçesinde denize atılan kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi sahilinde izinsiz olarak misina ağları ile yasa dışı avcılık yapanlara yönelik denetime çıkan ekipler, denize kaçak olarak atılmış bir ağ tespit etti. Ağı, kuruma ait bir araca bağlayıp kıyıya çeken ekipler, bir deniz kaplumbağasının ağlara takılı olduğunu fark etti. Ağdan bıçak ve makas yardımıyla kurtarılan deniz kaplumbağası tekrar denize gönderildi. (DHA)